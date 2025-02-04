Белгородская область вошла в топ по числу приверженцев здорового образа жизни

Белгородская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим ростом числа приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ) в 2024 году: в прошлом году число белгородцев, строго следящих за своим здоровьем, составило 154,9 тыс. человек. Это на 103,7% больше, чем в 2023-м году, когда число таких граждан составляло 76 тыс. человек. Такие данные приводит служба аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе опроса Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Вторым регионом в Черноземье по этому показателю стала Курская область, где в прошлом году количество зожников в регионе составило 72,5 тыс. человек (+78,9%), в то время как годом ранее — 40,5 тыс. человек. В Орловской области приверженцев ЗОЖ стало на 69,7% больше (51,1 тыс. человек против 30,1 тыс. в 2023-м). В Воронежской области проживают 288,6 тыс. зожников, что на 36,2% (211,9 тыс. человек) больше, чем в позапрошлом году.

Снижение зафиксировано в Липецкой области (-37,9%), где количество адептов ЗОЖ снизилось со 167,7 тыс. человек до 104,2 тыс. В Тамбовской области показатель уменьшился на 0,2% (74,7 тыс. человек в 2024-м против 74,9 тыс. в 2023-м).

Эксперты Росстата разделили россиян на три категории: «высокие приверженцы ЗОЖ» (не курят, практически не пьют, едят не менее 400 г овощей и фруктов каждый день, употребляют не более 5 г соли в сутки, занимаются спортом — 150 мин. умеренной или 75 мин. интенсивной нагрузки в неделю), «удовлетворительные ЗОЖники» (могут нарушить одну из вышеуказанных норм, но запрещают себе курение) и «антиЗОЖники» (курящие или нарушающие два и более правил ЗОЖ).

«За последний год каких-либо критических изменений в отношении россиян к своему здоровью не наблюдалось, по крайней мере на общестрановом уровне. Численность “строгих” ЗОЖников выросла, приблизившись к доле в 10%. Число умеренных ЗОЖников, к которым относится большинство населения страны, незначительно просело — на 1,9%, а их доля сократилась с 53% до 52%. Небольшой численный прирост в 1,3% фиксировался у антиЗОЖников. В целом же их доля второй год подряд находится на уровне 38% (46,4 млн человек), то есть безразличие к своему здоровью демонстрирует более трети взрослого населения страны. Важно отметить, что зависимостью от табака страдает только половина всех антиЗОЖников — это 22,5 млн человек»,— пояснила президент Finexpertiza Елена Трубникова.

По стране лидером по количеству роста ЗОЖников стала Адыгея (+641,1%). Далее идут Магаданская (+331,3%) и Еврейская автономная (+270%) области.

Анастасия Колпачева