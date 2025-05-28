Правительство выделило 475 млн руб. Белгородской и Курской областям

Правительство выделило 300 млн руб. на оснащение медучреждений Белгородской и Курской областей. Средства пойдут на закупку медицинского оборудования и автомобильного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Решение позволит продолжать оказывать медпомощь военнослужащим и гражданскому населению, обеспечит необходимой техникой и оборудованием сводные медицинские отряды, работающие в районах боевых действий на территориях Белгородской и Курской областей»,— сообщили в пресс-службе правительства.

Кроме того, дополнительные 175 млн руб. выделены на выплаты жителям Курской области, получившим квартиры по договорам социального найма и утратившим их из-за обстрелов со стороны Украины.

Полина Мотызлевская