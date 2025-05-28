РЖД увеличит число вагонов в Ярославль на День города

Из-за ожидаемого роста потока туристов в Ярославль в связи с празднованием Дня города в два раза будет увеличено количество вагонов в скоростных «Ласточках» Москва-Кострома. Об этом сообщили в РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, что 1015-летие Ярославля будет отмечаться 31 мая. Из-за этого 10 вместо традиционных пяти вагонов «Ласточки» 30 мая в 17:05 отправятся из Москвы, обратный путь запланирован из Костромы на 1 июня рейсом в 11:32.

«"Ласточка" делает остановку на Московском вокзале Ярославля в 20:03-20:06 по пути из Москвы, в обратном направлении — в 12:38-12:41»,— уточнили в компании.

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал программу празднования Дня города в Ярославле, который завершится салютом.

Алла Чижова