День города, Михаил Шуфутинский и Гарик Сукачев

В Ярославле в период с 26 мая по 1 июня пройдут концерты Михаил Шуфутинского и Гарика Сукачева, состоятся спектакли с известными актерами, лекция про суд в Древней Руси, акция «Меняем сигарету на книгу». Также начнется неделя русского языка и пройдет празднование Дня города. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Гарик Сукачев

Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ Музыкант Гарик Сукачев

Фото: Александр Комаров, Коммерсантъ

Концерты

26 мая в КЗЦ «Миллениум» выступит Михаил Шуфутинский. В этот вечер прозвучат со сцены хиты, от «Третьего сентября» до «Еврейского портного», от «Наколочки» до «Марджанджи», от «Соло» до «Сгорая плачут свечи» и многие другие песни. Стоимость билетов — от 3,5 до 8 тыс. руб.

В Ярославле стартовал проект «ЯрОпера», автором которого является Любовь Казарновская. В рамках проекта состоятся оперные концерты с участием молодых оперных певцов, губернаторского симфонического оркестра и капеллы «Ярославия». Первый по опере «Князь Игорь» пройдет 28 мая в ярославской филармонии. Стоимость — 500-1500 руб.

30 мая в «Миллениуме» даст юбилейный концерт Гарик Сукачев — поэт, музыкант, композитор, кинорежиссер, актер, театральный постановщик. Он известен по таким песням, как «Моя бабушка курит трубку», «За окошком месяц май», «Напои меня водою», «Дорожная», «Ольга», «Знаю я, есть края» и другим. Стоимость оставшихся билетов — от 8 до 14 тыс. руб.

1 июня в Ярославской филармонии пройдет концерт «Юные таланты Ярославии». В нем примут участие дети из Тутаева, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Рыбинска, Нового Некоуза и Ярославля. Зрители услышат игру на балалайке, домре, гитаре, фортепиано, скрипке, аккордеоне, виолончели, также выступит детский оркестр русских народных инструментов имени Е.М. Стомпелева. Кроме того, в программе – современный танец, балет, китайский танец с веерами. Прозвучат художественное слово, народное пение, эстрадный и классический вокал. Вход — 200-250 руб.

Спектакли

29 мая в КЗЦ «Миллениум» покажут спектакль «У каждого свои недостатки». В ролях: Константин Юшкевич, Валерия Бурдужа, Евгения Дмитриева, Вадим Андреев. Сюжет рождается вокруг отца-одиночки Леонарда, у которого на руках своенравная дочка-подросток и отец-пенсионер. Он пишет романы, которые никому не интересны. Отчаявшись, он решает написать роман под женским псевдонимом, и роман признан выдающимся, автор одержал победу в конкурсе, и его ждет награда! Но что делать, ведь автор — женщина. Стоимость билетов — от 1,6 до 4,2 тыс. руб.

30 мая в Ярославском областном доме актера состоится спектакль «Красуйся, град Петров». Это поэтический спектакль о Петербурге. Вместе с актерами зрители погрузятся в романтическую атмосферу города, повспоминают его мифы, послушают музыку и немного помокнут под питерским дождем. В ролях Олег Бабич, Маргарита Тимофеева. Стоимость билетов — 1,1-1,3 тыс. руб.

31 мая в Ярославском областном доме актера покажут спектакль «Связь через сны». Это музыкальная фантазия театра «Выход» на стихи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Актриса Елена Ефимова и гитарист Олег Бабич создают камерную, чувственную, очень личную атмосферу. Стоимость билетов — 1,1-1,3 тыс. руб.

31 мая в ДК им. Добрынина покажут комедию Михаила Задорнова «Хочу купить вашего мужа». Однажды в семейный дом является разлучница и предлагает продать ей неверного супруга за двести тысяч долларов. Обманутая жена находит весьма оригинальный выход из положения. В ролях Елена Сафонова, Валентин Смирнитский и Мария Климова. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

Выставки и экскурсии

Во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в Ярославском музее-заповеднике проходит экскурсия «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря». В субботу в дополнение к экскурсии можно подняться на оборонительные сооружения. Стоимость — 400 руб.

В Музее истории города Ярославля начала работу новая выставка «Ладно да нарядно» в Зале Нужина. Представлены живописные и графические работы художников из Ярославля, Углича и Ростова Великого, авторские куклы в традиционных русских костюмах и костюмах горожан Ярославской губернии XIX века. 31 мая на выставке пройдет встреча, стоимость участия в ней — 250 руб.

Лекции и встречи

27 мая в библиотеке им. Некрасова состоится лекция «Суд в Древней Руси: как это было 1000 лет назад и где это можно увидеть сегодня?» в рамках проекта «Встречи с историей». На лекции рассмотрят древнейший законодательный памятник Руси – Русскую Правду. Участники смогут узнать, почему нельзя было красть бобра и как именно можно стать участником древнерусского суда. Лекцию будет читать заместитель председателя студенческого научного общества исторического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова Никита Смирнов. Вход свободный.

31 мая в Ярославском музее-заповеднике состоится мастер-класс «Сакура по-русски: пишем яблоневый цвет в восточном стиле». Под руководством члена Союза художников России Маргариты Журавлевой участники создадут акварельную работу, передающую красоту цветущих яблонь. На мастер-классе также пройдут беседа и экскурсия о восточной эстетике цветов, знакомство с материалами и демонстрация техник. Мастер-класс пройдет на выставке «Путь на Восток». Входной билет — 450 руб.

31 мая в Митрополичьих палатах состоится лекция сотрудника музея им. Андрея Рублева Дионисия Денисова «Небесные семьи» и просмотр одноименного фильма.

29 мая на крыльце библиотеки им. Некрасова состоится ежегодная акция «Меняем сигарету на книгу», приуроченная к Всемирному дню отказа от курения. Сотрудники библиотеки и волонтеры предложат жителям и гостям города отказаться от вредной привычки, а время, затрачиваемое на курение, провести за чтением интересной книги. Для акции подготовлены книги классиков мировой литературы, современных писателей, фантастика и приключения, а также книги для детей.

1 июня в Ярославской областной библиотеке им. Некрасова стартует неделя русского языка. В первый день состоится поэтический концерт «От Пушкина к Серебряному веку» актрисы Татьяны Старочкиной. Во второй части зрителей ждет концерт камерной вокальной музыки – вокальные и инструментальные произведения русских композиторов на стихи А. С. Пушкина. Вход свободный.

Кино

Для детей в кинозале «Луч» КЗЦ «Миллениум» стартует показ мультфильма — «Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица». Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел Магической Безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить принцессу в зачарованный сон. 26, 27 и 28 мая мультфильм можно посмотреть за 200 руб.

В кинозале также начали показывать фильм «Правила Филиппа». Главный герой Филипп с синдромом Дауна мечтает стать бариста. Когда его мама на работе, он любит убегать в ближайшую кофейню и смотреть, как готовится кофе. Филиппу непросто осуществить мечту. Мать считает сына недееспособным. Из-за работы она нанимает уже взрослому сыну сиделку, которая видит в нем здорового и интересного человека. 26, 27 и 28 мая на фильм можно сходить за 250 руб.

До 28 мая включительно в кинозале «Луч» показывают фэнтези «Соловей против Муромца». Сюжет: давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Его сыновьям, Максиму и Егору, предстоит вернуть честное имя отца. Стоимость билетов — 250 руб.

День города

В Ярославле 31 мая пройдет празднование Дня города. Основные события состоятся на Советской площади и Стрелке.

На главной площади города торжественная церемония открытия праздника состоится в 12:00. В программе мероприятий — концерты Ярославского муниципального оркестра русских народных инструментов «Струны Руси» (15:00), Уральского государственного духового оркестра «Урал Бэнд» (18:00), группы «Диатоник» (20:00), группы «Квентин» (21:30) и Ярославского академического симфонического оркестра и ДиДжея MASHRAP (21:30).

На Стрелке праздник начнется в 13:00 музыкальной программой «Ловите лето!». В 13:50 состоятся показательные выступления воздушных судов. В 16:45 запланирован концерт детской шоу-группы «МаксиКит» и ярославских цирковых артистов. В 18:45 начнется концертная программа дуэта «Квентин», а затем — концерт популярных кавер-групп.

На Волжской набережной с 14:00 и до позднего вечера будет проходить программа «Джазовый дворик». В парке Подзеленье 31 мая пройдет исторический фестиваль «Великое прошлое» — с 12 до 21. Для тех, кто хочет узнать больше о праздновании, полная программа доступна на сайте Дня города.

Завершится празднование салютом в 23:00 на нижнем ярусе Стрелки.