Дефицит бюджета Башкирии уменьшился до 6,7 млрд рублей

Доходы бюджета Башкирии с январь по апрель 2025 года составили 87,6 млрд руб., что составляет 25,9% от размера запланированных поступлений за весь год (около 337,7 млрд руб.). Такие данные содержатся в ежемесячном отчете регионального министерства финансов.

Расходы бюджета составили около 94,3 млрд руб. (27,5% от запланированных). Таким образом, дефицит достиг 6,7 млрд руб., что на 1,9 млрд руб. больше, чем было заложено в проекте бюджета.

К концу марта дефицит бюджета Башкирии составлял 8,6 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», минфин намеревается увеличить доходную часть бюджета по итогам 2025 года на 89,7 млн руб., расходную — на 5,8 млрд руб. Дефицит превысит 9,7 млрд руб.

Идэль Гумеров