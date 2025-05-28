На благоустройство дворов в Тамбовской области направят 271 млн рублей

В 2025 году на реализацию проектов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Тамбовской области планируется направить 271 млн руб. Об этом рассказали в правительстве региона. На эти средства хотят благоустроить 59 дворов и 45 общественных пространств. Как уточнили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, работы уже «активно ведутся во всех муниципалитетах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 18 объектах благоустройство уже завершено: речь идет о 12 скверах и шести дворах. Полностью выполнили работы и рассчитались с подрядчиками в Гавриловском, Мордовском, Знаменском и Жердевском муниципальных округах. Кроме того, работы завершены в Пичаевском и Токаревском муниципальных округах.

Объекты благоустройства выбирают сами жители в ходе онлайн-голосования. Сейчас по всей России проходит пятая такая процедура. До 12 июня в процедуре выбора могут поучаствовать жители шести городов региона — Тамбова, Мичуринска, Моршанска, Уварово, Рассказово и Котовска. Свой голос можно отдать за одну из 19 общественных территорий.

О том, какие территории планируется благоустроить в регионах Черноземья по итогам голосования в 2024 году,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова