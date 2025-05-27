Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с автобусом-развозкой в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту массового ДТП с погибшим и пострадавшими в Кингисеппском районе Ленобласти. Информация о трагическом дорожном инциденте по дороге от города Кингисепп в сторону города Сланцы поступила в 20:34.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области

Как сообщили в региональном ГУ МВД, недалеко от железнодорожного переезда столкнулись автобус-развозка, грузовой автомобиль «Газель» и Skoda Octavia.

По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и шестеро пострадали. В общей сложности за помощью медиков обратились 12 человек. В настоящий момент на месте происшествия работает Госавтоинспекция.

Все подробности произошедшего выясняются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Ситуация находится на контроле областной прокуратуры, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал о тяжелой дорожной аварии с тремя пострадавшими на Выборгской набережной в Петербурге.

Андрей Цедрик