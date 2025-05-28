Вчерашний подъем американских фондовых рынков после нескольких дней затяжного падения вызвал оживленную реакцию в ведущих деловых СМИ США и Европы. По мнению экспертов, такая динамика вкупе с заявляемым прогрессом в торговых переговорах между США и ЕС может говорить о том, что инвесторы наконец-то вздохнули с облегчением, принеся на рынки позитивный настрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаг США в порту в Калифорнии

Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters Флаг США в порту в Калифорнии

Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters

Уолл-стрит считает, что худшее в торговых войнах Трампа осталось позади

В то время как корпоративные отчетности и колебания рынка облигаций в последние недели заметно влияли на динамику рынка акций, ключевым фактором остается торговая политика. Инвесторы с нетерпением приветствовали любые признаки ослабления напряженности, стимулируя движение рынков вверх и надеясь, что США в конечном итоге смогут заключить сделки, отделавшись незначительным ущербом для экономики или корпоративных прибылей.

Мало кто полагает, что торговая напряженность рассеялась полностью или не вызовет краткосрочного снижения акций в будущем. Но многие эксперты уже говорят, что худшие опасения торговых ограничений, которые могли бы навсегда изменить порядок мировой торговли, не оправдываются и экономические последствия вряд ли будет такими разрушительными, как это казалось 2 апреля, когда Трамп объявил о введении масштабных пошлин.

Акции США растут на фоне уверенности в ситуации с пошлинами и повышения потребительского доверия

Инвесторов очень порадовало, что президент отступился от планов ввести 50-процентные пошлины (в отношении товаров из ЕС.— “Ъ”), что в пятницу заметно ударило по рынкам акций. Экономисты опасались, что высокие тарифы подстегнут инфляцию и замедлят экономику, приведя к рецессии в США. «Тарифная пауза с ЕС готова стимулировать рынок, данные по инфляции и обсуждения в Сенате законопроекта о налогах и расходах могут определить, закончится ли месяц на высокой ноте»,— отмечает Крис Ларкин, управляющий директор по торговле и инвестициям сервиса E*Trade в банке Morgan Stanley.

Акции в США подскочили после того, как Трамп приветствовал прогресс в торговых переговорах с ЕС

Американские акции выросли после того, как президент Дональд Трамп дал понять, что торговые переговоры с ЕС продвигаются в «позитивном» направлении. Это произошло спустя день после того, как он согласился отложить введение 50-процентных пошлин для блока.

Заметное движение на рынке акций было отмечено после публикации (статистических.— “Ъ”) данных, показавших, что потребительское доверие в США восстановилось в мае после пяти месяцев спада, а также через несколько часов после заявления Трампа в соцсетях, «что ЕС призвал быстро назначить даты встреч» с США.

Индекс Dow Jones подскочил на 700 пунктов после четырех дней снижения — отсрочка пошлин для ЕС подняла рынок

Директор Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил в программе Squawk Box на канале CNBC, что ожидает «увидеть еще несколько сделок уже на этой неделе». Опубликованные во вторник данные по потребительскому доверию в США оказались сильнее ожиданий за май на фоне надежд на торговые соглашения.

Динамика рынка во вторник последовала за неудачной неделей на Уолл-стрит. Индексы Dow, S&P 500 и NASDAQ Composite упали более чем на 2% из-за того, что первоначальный призыв Трампа ввести пошлины в отношении ЕС обеспокоил участников рынка.

Подготовил Евгений Хвостик