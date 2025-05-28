На «Розе Хутор» доля туристов из стран СНГ достигает 65%

Доля туристов из стран СНГ на сочинском курорте «Роза Хутор» в разные сезоны достигает 65%, сообщил заместитель генерального директора курорта по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный на заседании Совета по туризму стран СНГ. По его словам, стабильный интерес гостей из ближнего зарубежья сохраняется как в зимний, так и в летний периоды, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно статистике, в прошлом году курорт посетили порядка 1,5 тыс. туристов из стран СНГ, лидерами стали граждане Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Эти данные, как подчеркнул представитель курорта, важны для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма и позволяют детально отслеживать структуру потока.

Одним из успешных примеров интеграции господин Хворостяный назвал сотрудничество с казахстанским горнолыжным курортом «Шымбулак». В 2018 году между объектами было заключено соглашение о партнерстве, в рамках которого прошли взаимные презентации и мероприятия. По словам спикера, уже в 2019 году количество туристов из Узбекистана на «Розе Хутор» удвоилось.

«Если до соглашения к нам приезжало около 700 туристов из Узбекистана, то после проведения совместных акций поток увеличился до 1,4 тыс. человек»,— отметил он. По мнению представителя курорта, подобные инициативы обеспечивают не только рост туристической активности, но и формируют устойчивые партнерские связи между рекреационными центрами государств СНГ.

Вячеслав Рыжков