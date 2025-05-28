«Индиана» вплотную подобралась к выходу в финал play-off НБА

Клуб «Индиана Пейсерс» обыграл «Нью-Йорк Никс» в четвертом матче полуфинала play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и нарастил преимущество в серии до четырех побед — 3:1.

Встреча прошла на паркете «Пейсерс» и завершилась со счетом 130:121. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Индианы» Тайриз Халибертон, записавший в свой актив 32 очка. В составе «Нью-Йорка» больше всего очков набрал защитник Джейлен Брансон (31).

Серия продолжится в ночь на 30 мая в Нью-Йорке.

Таисия Орлова