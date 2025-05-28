«Эдмонтон» увеличил отрыв от «Далласа» в полуфинальной серии Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерс» на своем льду обыграл «Даллас Старс» в четвертом матче полуфинальной серии play-off Национальной хоккейной лиги и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Счет в противостоянии до четырех побед — 3:1.

Игра завершилась со счетом 4:1. В составе «Эдмонтона» отметились Леон Драйзайтль и Кори Перри, забросившие шайбы в большинстве, Каспери Капанен и Адам Хенрик забили в пустые ворота. У «Далласа» автором гола стал Джейсон Робертсон.

Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин совершил восемь силовых приемов за матч и стал лидером по этому показателю.

Пятый матч серии пройдет в ночь на 30 мая на домашней площадке «Далласа».

Таисия Орлова