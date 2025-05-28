Объем внутреннего регионального продукта Прикамья вырос за последние пять лет почти вдвое

В своем ежегодном послании по итогам и планам социально-экономического развития региона губернатор Дмитрий Махонин подробно рассказал о развитии экономики Пермского края. Так, по итогам 2020 года валовой региональный продукт (ВРП), то есть суммарная добавленная стоимость всех продуктов и услуг, созданных предприятиями края, составлял менее 1,4 трлн руб. Спустя пять лет этот показатель вырос почти вдвое, достигнув 2,6 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

«Плюс триллион двести миллиардов рублей — это очень серьезный результат! Лучший показатель с 2012 года. Это говорит о том, что экономика региона динамично развивается. При этом мы уходим от приоритета добывающей промышленности. Активно развиваются обрабатывающие отрасли, машиностроение»,— отметил глава Прикамья. Сегодня доля сырьевого сектора в ВРП составляет 25%, обрабатывающего — 30%. За пять в регионе успешно реализовано более 300 инвестиционных проектов общей стоимостью 2,8 трлн руб. По словам Дмитрия Махонина, через пять лет ВРП должен вырасти в 1,6 раза и составить 3,5 трлн руб.

Губернатор подчеркнул, что основную долю валового регионального продукта дают промышленные предприятия, на которых трудится каждый третий житель Прикамья из числа занятых в экономике. Драйвером развития экономики остается малый и средний бизнес, для поддержки которого создана необходимая инфраструктура, внедрена качественная система финансовых и нефинансовых мер поддержки. «Сегодня в крае работает 105 тыс. предприятий МСП. Несмотря на сложности, их число выросло на 11%, а налоговые поступления от их деятельности удвоились, достигнув 60 миллиардов рублей»,— заявил Дмитрий Махонин.

В рамках развития сектора малого и среднего предпринимательства поставлена цель расширить производство пермских товаров, услуг и технологий, повысить их конкурентоспособность. Для этого краевые власти поддерживают предприятия, которые ориентированы на экспорт.

Сегодня Пермский край работает более чем со 100 странами мира. Среди крупнейших импортеров — Китай, Бразилия, Индия. Развиваются связи с Узбекистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами. Продолжится продвижение интересов пермских компаний на новых рынках: в страны СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Задача краевых властей — помогать в расширении промышленной кооперации. «Необходимо вовлекать в нее не менее пяти крупных российских или международных холдингов ежегодно»,— подчеркнул Дмитрий Махонин.