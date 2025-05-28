Ипотека на Ямале и в Югре оказалась одной из самой доступных в России

Ипотека в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) оказалась наиболее доступной относительно размера средних зарплат в этих регионах, следует из исследования аналитического центра «Движение.ру» совместно с аналитиками компании Devision.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ямал занял второе место по этому показателю в России, уступив Чукотке. Согласно исследованию, средняя зарплата в ЯНАО составляет 161 099 руб., а выплата по ипотеке — 32 933 руб., это 20,44% от зарплаты. Югра оказалась на шестом месте: средняя зарплата здесь составляет 118 930 руб., ипотечная выплата — 30 349 руб. Таким образом, жители ХМАО могут отдавать из зарплаты 25,52% на ипотеку.

В десятку регионов попали регионы Севера и Дальнего Востока, а на 11 месте расположилась Тюменская область, при этом по доступности ипотеки она оказалась на строчку выше Москвы. В среднем тюменцы зарабатывают 82 674 руб., за ипотеку они должны отдавать 32,79% от зарплаты — 27 107 руб. Свердловская область заняла лишь 22 место: согласно исследованию, средняя зарплата свердловчан составляет 80 713 руб., из которых за ипотеку нужно вносить 29 437 руб. — 36,47% от зарплаты.

Наиболее высокий платеж в России в абсолютных значениях зафиксирован в Москве и Калмыкии (51,4 тыс. и 51 тыс. руб. соответственно). При этом средняя зарплата москвича составляет 156 251 руб., а жителя Калмыкии — 53 820 руб. Этот регион занял последнее место в рейтинге, за ипотеку здесь нужно отдавать почти всю зарплату.

Напомним, в 2024 году на Ямале введено 331 тыс. кв. м нового жилья, что стало рекордом за последние 30 лет. Строительная отрасль планирует сохранить этот темп в 2025 году, при этом сейчас строится 259 многоквартирных домов.

Ирина Пичурина