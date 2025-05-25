«Черноморец» обратился к фанатам после решения комиссии РФС
Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» официально обратился к своим болельщикам после отказа в получении лицензии для участия в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК «Черноморец»
«Дорогие болельщики! 23 мая состоялось заседание комиссии РФС по лицензированию, на котором было принято решение отказать футбольному клубу в получении разрешительной документации для участия в РПЛ», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале команды.
Клуб подчеркнул, что намерен воспользоваться правом обжаловать данное решение в апелляционном комитете РФС.
Помимо «Черноморца», аналогичный отказ получили «Химки» и «СКА-Хабаровск». По итогам сезона «Черноморец» финишировал на третьей позиции в турнирной таблице Первой лиги.
Ранее стало известно, что «Пари НН» и «Ахмат» примут участие в переходных матчах с командами Первой лиги за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.