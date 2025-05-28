Основные маневры учений «Запад-2025» перенесут вглубь Белоруссии

Основные маневры учений белорусско-российских войск «Запад-2025» перенесут дальше от западных границ, вглубь территории Белоруссии. Об этом сообщил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин на заседании Совета министров обороны стран Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Министр пояснил, что перенос маневров вглубь республики свидетельствует о готовности к «диалогу, компромиссам и снижению напряженности» в регионе. Он заверил, что учения «не нацелены против кого-либо». «По интенсивности и масштабам учение "Запад" всегда было несопоставимо с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства—члены НАТО»,— добавил господин Хренин, которого цитирует пресс-служба оборонного ведомства.

Стратегические учения «Запад-2025» пройдут в сентябре. Как ожидается, в них примет участие более 13 тыс. человек. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов говорил, что учения носят оборонительный характер и направлены на отработку действий по отражению возможной агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск обеих стран. Также учения будут связаны с подготовкой сил ОДКБ.