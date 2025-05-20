Военные учения России и Белоруссии будут связаны с подготовкой сил ОДКБ

Белорусско-российские учения «Запад-2025» в сентябре будут сопряжены с маневрами стран—участниц ОДКБ, которые пройдут в Республике Беларусь в то же время, сообщил телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Минобороны страны.

«Их (учений.— "Ъ") цель — укрепить военную интеграцию Беларуси и России и отработать совместные действия в условиях потенциальной угрозы. Особенность тренировки в 2025 году заключается в том, что она будет сопряжена с маневрами ОДКБ, которые пройдут с 1 по 6 сентября»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в Объединенном штабе ОДКБ было предусмотрено провести в Республике Беларусь учения с Коллективными силами оперативного реагирования, а также специальные учения с силами и средствами разведки и материально-технического обеспечения.