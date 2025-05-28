В Нижнекамске жителям вернули свыше 530 тыс. руб за нарушенное водоснабжение. Причиной перерасчета стали майские аварии на трубопроводах, сроки устранения которых были превышены. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителям Нижнекамска вернули 530 тыс. руб за перебои с водой

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Жителям Нижнекамска вернули 530 тыс. руб за перебои с водой

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 16 по 22 мая в городе произошло 16 аварий на сетях водоснабжения. В 13 случаях нормативные сроки устранения неполадок были нарушены. Это стало основанием для перерасчета платы за ЖКУ. Общая сумма возврата составила более 530 тыс. руб.

Согласно нормативам, допустимый перерыв в подаче воды не должен превышать 8 часов в месяц или 4 часа за один раз. В случае аварий на тупиковых участках магистралей горячего водоснабжения срок может доходить до 24 часов подряд.

Ранее заместитель генерального директора «Татэнерго» Радик Галиуллин сообщил, что износ теплосетей в Нижнекамске достиг 83% — это самый высокий показатель в республике. С 1 октября 2024 года 600 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения Нижнекамска были переданы от АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (АО «ВК и ЭХ») в управление АО «Татэнерго». Передача произошла из-за высокого износа отопительной инфраструктуры и накопившихся долгов АО «ВК и ЭХ» перед «Татэнерго» в размере около 200 млн руб.

Анар Зейналов