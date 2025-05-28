В уфимском парке Ленина кронируют более 300 деревьев
В уфимском парке имени Ленина начались работы по кронированию более 300 деревьев, из которых 90% составляют ели, а 10% — лиственные породы. Об этом сообщил руководитель ООО «Альбит» Сергей Минеев членам временной рабочей группы Общественной палаты Башкирии по контролю за благоустройством парка.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным пресс-службы Общественной палаты республики, в ходе ревизии парка было выявлено три сухостойных дерева и одно дерево с грибком, которые будут спилены. У 181 дерева планируется удалить сухие ветки, а у 119 — сформировать крону, отметил господин Минеев. «Башкирские сакуры» (яблони — «Ъ-Уфа») не будут обрезать. Липам возле памятника Муртазе Рахимову слегка подправят форму, но вмешательство будет минимальным из-за сезона цветения, добавил он.
Кронирование лип планируется осенью, а все остальные работы должны завершиться до конца июня.
Парк имени Ленина является объектом культурного наследия. Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2024 года разработанный «Альбит» проект работ по благоустройству территории парка Ленина прошел экспертизу. Всего компания заключила с Управлением коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы три контракта на благоустройство парка общей стоимостью более 500 млн руб. Подрядчик должен в течение полугода восстановить чаши фонтанов, малые архитектурные формы, оценить состояние деревьев, воссоздать историческую арку с колоннами и построить две событийные, две детские игровые площадки, амфитеатр, медиа-павильон и сцену.