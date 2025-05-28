В уфимском парке Ленина кронируют более 300 деревьев

В уфимском парке имени Ленина начались работы по кронированию более 300 деревьев, из которых 90% составляют ели, а 10% — лиственные породы. Об этом сообщил руководитель ООО «Альбит» Сергей Минеев членам временной рабочей группы Общественной палаты Башкирии по контролю за благоустройством парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы Общественной палаты республики, в ходе ревизии парка было выявлено три сухостойных дерева и одно дерево с грибком, которые будут спилены. У 181 дерева планируется удалить сухие ветки, а у 119 — сформировать крону, отметил господин Минеев. «Башкирские сакуры» (яблони — «Ъ-Уфа») не будут обрезать. Липам возле памятника Муртазе Рахимову слегка подправят форму, но вмешательство будет минимальным из-за сезона цветения, добавил он.

Кронирование лип планируется осенью, а все остальные работы должны завершиться до конца июня.

Парк имени Ленина является объектом культурного наследия. Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2024 года разработанный «Альбит» проект работ по благоустройству территории парка Ленина прошел экспертизу. Всего компания заключила с Управлением коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы три контракта на благоустройство парка общей стоимостью более 500 млн руб. Подрядчик должен в течение полугода восстановить чаши фонтанов, малые архитектурные формы, оценить состояние деревьев, воссоздать историческую арку с колоннами и построить две событийные, две детские игровые площадки, амфитеатр, медиа-павильон и сцену.

Олег Вахитов