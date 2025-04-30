«Альбит» получил третий контракт на ремонт парка Ленина в Уфе за 234 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы заключило контракт на первый этап благоустройства парка имени Ленина. Работы выполнит ООО «Альбит», ставшее единственным участником аукциона.

Начальная цена закупки составляла 244,6 млн руб., подрядчик предложил выполнить работы за 233,8 млн руб. Ранее компания получила еще два контракта на благоустройство парка. Первый из них — по начальной цене закупки 111 млн руб. Второй контракт был заключен за 164 млн руб. при начальной цене 171,8 млн руб.

Парк является объектом культурного наследия. Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае 2024 года разработанный ООО «Альбит» проект работ по благоустройству территории парка Ленина прошел экспертизу. Подрядчик должен в течение полугода восстановить чаши фонтанов, малые архитектурные формы, оценить состояние деревьев, воссоздать историческую арку с колоннами и построить две событийные, две детские игровые площадки, амфитеатр, медиа-павильон и сцену.

Наталья Балыкова