Главе СКР доложат по делу о челябинском автобусе, где пассажиры получили ожоги

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после того, как пассажиры челябинского автобуса получили ожоги из-за неисправного кондиционера. О результатах отчитается исполняющий обязанности руководителя челябинского управления СК России Алексей Шавкунов, сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование уголовного дела проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», инцидент произошел 27 мая когда автобус следовал по улице Энгельса в Челябинске. По данным следствия, из-за неисправности кондиционеров в транспорте две пассажирки получили ожоги, однако водитель не оказал им помощь. Пострадавшим пришлось самостоятельно добираться до медучреждения. Проверку также проводит прокуратура Челябинской области.