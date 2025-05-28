Жительнице Новоуральска назначили 10 лет колонии за создание нарколаборатории

Городской суд ЗАТО Новоуральск (Свердловская область) назначил 38-летней местной жительнице наказание в виде 10 лет трех месяцев колонии общего режима за организацию мефедроновой нарколаборатории, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Михайлова

Фото: Новоуральский городской суд Светлана Михайлова

Фото: Новоуральский городской суд

Ее судили по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере).

В ходе судебного заседания было установлено, что с марта по май 2024 года осужденная вместе с мужем купила химические реактивы, прекурсоры наркотических средств, а также другие ингредиенты и лабораторное оборудование. В частном доме в деревне Пальники они оборудовали нарколабораторию, где произвели мефедрон. В мае прошлого года сотрудники правоохранительных органов изъяли более 21,9 кг мефедрона, а также прекурсоры наркотика массой около 100 кг.

Уголовное дело в отношении мужа выделено в отдельное производство.

По данным пресс-службы судов Свердловской области, ранее осужденная Светлана Михайлова уже привлекалась к уголовной ответственности по ч.2 ст. 228 УК РФ, но в тот момент начало отбывания наказания было отсрочено до достижения младшим ребенком 14 лет. Новое наказание было назначено по совокупности приговоров, решение суда не вступило в силу.

Напомним, в марте сотрудники полиции и ФСБ пресекли работу мини-завода по производству синтетических наркотиков на территории Режа и прилегающего района. Как сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, наркотики изготавливались и хранились для дальнейшего сбыта в арендованном складском помещении, где ранее размещалась конфетная фабрика, всего было изъято 81,5 кг N-метилэфедрона и 150 литров прекурсоров.

Ирина Пичурина