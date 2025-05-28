Фрукты и ягоды в России за год подорожали на 26%

По итогам января—апреля средний чек при покупке фруктов и ягод составил 306 руб. Это на 26% больше в годовом выражении, подсчитали аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД». Эта категория лидирует по росту показателя на продовольственном рынке. Кондитерские изделия подорожали на 5%, овощи — на 15%, хлеб — на 13%. В среднем чек на продукты, по данным «Чек Индекса», вырос на 8%, до 1,9 тыс. руб.

В «Эвоторе» (разработчик кассового оборудования и программного обеспечения) заявили, что в мае в несетевой рознице клубника в среднем стоила 658 руб. за 1 кг, подорожав на 55% год к году. Яблоки выросли в цене на 17% (до 189 руб. за 1 кг), черешня на 14% (до 691 руб. за 1 кг), апельсины на 13% (до 186 руб. за 1 кг), лимоны на 12% (до 302 руб. за 1 кг), бананы на 6% (до 198 руб. за 1 кг). В «Чек Индексе» заявили о росте стоимости персиков на 13% (до 485 руб. за 1 кг).

В этом году, как и в прошлом, на урожае яблок могут сказаться возвратные заморозки, считает источник «Ъ» в садоводстве. Он считает, что их валовой сбор сократится на 15%. В Минсельхозе сказали «Ъ», что размер ущерба от кратковременных заморозков в этом году ниже, чем в прошлом: пострадало 5% площади многолетних насаждений.

Подробности — в материале «Ъ» «Дорожали яблоки и груши».