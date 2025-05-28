При отражении атаки БПЛА повреждены шесть автомобилей и дом в Брянске

В Брянске в результате атаки украинских беспилотников повреждены окна многоквартирного дома и шесть автомобилей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

По словам господина Богомаза, атака произошла в Фокинском районе города. Несмотря на повреждения, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, обследование территории продолжится в светлое время суток.

Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам, а в случае опасности сразу звонить по номеру 112. C 21:00 мск 27 мая до 0:00 мск 28 мая над территорией Брянской области силы ПВО обнаружили и уничтожили 59 дронов самолетного типа.