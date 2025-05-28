Парламент Горного Алтая инициирует пересмотр порядка отстрела волков

Госсобрание — эл курултай Республики Алтай намерено обратиться к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с просьбой внести изменения в приказ министерства о порядке регулирования численности диких животных. Изменения призваны ускорить принятие и реализацию решения об отстреле волков в случаях, когда они угрожают животноводству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Согласно предложенному проекту корректировки приказа Минприроды РФ от 2011 года, отстрел должен быть осуществлен в течение 30 дней после принятия соответствующего решения.

«На территории Республики Алтай продолжает расти численность волков. Ежегодно волки уничтожают объекты животного мира и наносят ощутимый ущерб хозяйствам, занимающимся животноводством. От жителей Республики Алтай, проживающих в сельской местности, поступают обращения о фактах задава волками домашнего скота и диких животных»,— говорится в проекте обращения о причине его появления. Сессия госсобрания, которая рассмотрит документ, состоится 29 мая.

В начале мая этого года в парламенте региона прошел правительственный час, посвященный этой проблеме. На заседании председатель республиканского комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Александр Рожаев сообщил, что, согласно приказу Минприроды РФ, в случае нападения хищников на хозяйства владельцы скота должны обратиться к сотрудникам госинспекции. На основании их данных комитет принимает решение о регулировании численности хищников.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте руководитель департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Вадим Чиркин заявил о необходимости уничтожить в регионе более половины из 1,7 тыс. обитающих на его территории волков.

Валерий Лавский