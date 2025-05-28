Суд обратил в доход государства «Саянскхимпласт»

Хамовнический райсуд Москвы обратил в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» (Иркутская область). Их стоимость составила более 92 млрд руб. Соответствующий иск был подан Генпрокуратурой РФ к владельцу предприятия, экс-главе заксобрания Приангарья Виктору Круглову, членам его семьи, а также экс-гендиректору завода Николаю Мельнику. Иск ответчики не признавали, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Законодательного собрания Иркутской области Виктор Круглов

Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ Бывший глава Законодательного собрания Иркутской области Виктор Круглов

Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, бывший депутат нарушил федеральный закон «О борьбе с коррупцией». В частности, Виктор Круглов скрыл сведения о принадлежности ему АО «Саянскхимпласт» в период с 2000 по 2016 годы, когда он был депутатом от «Единой России» в заксобрании Иркутской области.

В иске Генпрокуратуры указывается, что в 1997 году господин Круглов был назначен гендиректором ОАО «Саянскхимпласта», после чего он принял решение «обратить госпредприятие в свою пользу». Для этого, считают правоохранители, он учредил несколько «дочек», в уставные капиталы которых были выведены производственные мощности завода. Дочерние структуры депутат оформил на аффилированные ему компании. Впоследствии ОАО «Саянскхимпром» было признано банкротом. Прибыль и производственные фонды предприятия, установило следствие, были выведены в созданное Виктором Кругловым АО «Саянскхимпласт».

Кроме того, доход, который депутат получал от работы завода, он выводил на счета офшорных предприятий, считают прокуроры.

«Саянскхимпласт» — градообразующее предприятие Саянска, крупнейший в России крупнотоннажный производитель химической продукции хлорорганического профиля (поливинилхлорида, каустической соды). Продукция завода задействована военно-промышленным комплексом в выпуске компонентов вооружения и военной техники.

Александра Стрелкова