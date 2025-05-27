Саянский винил стал казенным

Как стало известно “Ъ”, Хамовнический райсуд Москвы обратил в доход государства активы крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ) — АО «Саянскхимпласт» стоимостью более 92 млрд руб. Таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также членам его семьи. Принятое решение обращено к немедленному исполнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Законодательного собрания Иркутской области Виктор Круглов

Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ Бывший глава Законодательного собрания Иркутской области Виктор Круглов

Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

Для того чтобы рассмотреть дело, судье Наталье Шевьевой потребовалось всего два судебных заседания, в ходе которых она выслушала доводы сторон и встала на сторону заявителя.

Генпрокуратура утверждала, что экс-депутат нарушил ряд федеральных законов, в частности «О борьбе с коррупцией», который запрещает совмещать государственную должность с бизнесом, зато обязывает предоставлять полные и достоверные сведения о своих доходах.

Проверяя такие данные, полученные от господина Круглова, надзор установил, что тот скрыл сведения о принадлежности ему АО «Саянскхимпласт» и других обществ, «активном ведении предпринимательской деятельности на территории Иркутской области и извлечении доходов для себя и своих близких родственников вопреки установленным антикоррупционным запретам». Отметим, что Виктор Круглов с 2000 по 2016 год был депутатом от «Единой России» в Законодательном собрании Иркутской области, входил в комитет по собственности и экономической политике, а в 2004–2008 годах возглавлял региональный парламент.

Ранее же, с 1987 года, он занимал руководящие должности на АО «Саянскхимпласт», которое является градообразующим предприятием Саянска и крупнейшим в стране крупнотоннажным производителем химической продукции хлорорганического профиля (поливинилхлорида, каустической соды). Все это широко используется в сфере машиностроения, а также при изготовлении медицинских изделий и строительных материалов. Общество имеет стратегическое значение для безопасности государства, так как производимая им продукция задействована военно-промышленным комплексом в выпуске компонентов вооружения и военной техники.

Генпрокуратура указала, что, став в 1997 году гендиректором завода, господин Круглов принял решение «обратить госпредприятие в свою пользу».

Для этого, как ранее писал “Ъ”, в 1997–2000 годах были учреждены дочерние фирмы, в уставные капиталы которых были выведены производственные мощности ОАО «Саянскхимпром».

Впоследствии гендиректор изъял «дочки» из-под управления предприятием, оформив их на специально созданные аффилированные ему компании. При этом сам Виктор Круглов фактически выступал в роли продавца и покупателя долей и акций юридических лиц, отмечалось в иске. Позже ОАО «Саянскхимпром» было обанкрочено, а вся прибыль и производственные фонды выведены в специально созданное господином Кругловым предприятие — АО «Саянскхимпласт». Таким образом государственные производственные мощности перешли в частные руки.

Будучи депутатом, ответчик, как установили прокуроры, использовал свое положение для получения «Саянскхимпластом» выгодных контрактов, а также налоговых льгот.

Надзор отмечает, что полученные от деятельности предприятия доходы господин Круглов выводил на счета офшорных предприятий, в частности, на Кипр. В 2014 году, будучи депутатом, он получил гражданство этой страны, не уведомив об этом МВД, а сделал это уже после сложения своих полномочий в марте 2016 года. В тот же период он переоформил на себя 100% акций АО «Саянскхимпласт».

«В целях сокрытия незаконно нажитого имущества он на протяжении длительного времени оформлял его на своих родственников, проживающих в Республике Кипр, а также имеющих гражданство этой страны,— сына, дочь и жену»,— говорилось в иске. Там отмечалось, что собственность была внесена в качестве вкладов в уставный капитал ряда фирм, которые занимаются управлением, производством и реализацией продукции «Саянскхимпласта»: ООО «Бизнесинтеллект» (его активы оценивается в 643 млн руб.), ООО «Саянскгазобетон» (2 млрд руб.), ООО «Бизнесактив» (4,6 млрд руб.) и ООО «Вектор» (6,4 млрд руб.).

Прокуратура просила суд обратить в доход государств акции и доли этих предприятий общей стоимостью 92,4 млрд руб.

Ответчиками по иску помимо самого Виктора Круглова выступали его жена Ирина Круглова, дети Анна и Александр, а также бывший первый замглавы администрации Иркутской области и экс-гендиректор предприятия Николай Мельник. Иск они не признавали. Впрочем, никто из ответчиков в суде лично так и не появился, а их интересы в закрытом процессе представляли адвокаты. Оперативно комментарии ответчиков получить не удалось, ранее они заявляли, что на иск Генпрокуратуры представлены обоснованные возражения, а деятельность «Саянскхимпласта» строилась на соблюдении принципа законности.

Однако, оценив информацию сторон, суд счел доводы Генпрокуратуры обоснованными и просьбу истца удовлетворил. При этом в целях недопущения вывода капиталов за рубеж решение суда по ходатайству прокурора было обращено к немедленному исполнению.

Мария Локотецкая