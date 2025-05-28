Экс-министру транспорта Бурятии продлили арест до 3 августа

Советский районный суд Улан-Удэ продлил арест экс-министру развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге до 3 августа в отношении бывшего министра. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Постановление не вступило в законную силу.

По версии следствия, экс-министр был причастен к созданию искусственных препятствий для участия в электронном аукционе компаний «Стройинком» и «Иркутсдорстрой», а также к лоббированию интересов компании «Доринвест», с которой заключен госконтракт на ремонт автомобильной дороги Улан-Удэ—Романовка—Чита.

Гоге задержали 12 мая по подозрению в коррупции ("г", "е" ч. 3 ст. 286 УК). 13 мая Александра Гоге уволили в связи с утратой доверия.

Александр Гоге был назначен министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии в марте 2021 года. До этого он занимал пост заместителя начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Росавтодора.