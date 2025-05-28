Почти 200 тыс. тонн лососевых планируют добыть этим летом на Камчатке

В ходе предстоящей путины на Камчатке в этом году разрешено добыть 199 тыс. т тихоокеанских лососей, сообщили «Ъ» в Северо-Восточном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. Главная путина стартует на полуострове 1 июня. Согласно прогноза ученых, на восточном побережье Камчатки можно будет добыть 89 тыс. т рыбы, на западном — около 110 тыс. т. Традиционно большую часть улова составит горбуша — около 140 тыс. т.

Первыми на промысел лососей выйдут рыбаки Усть-Камчатского муниципального округа в бассейне реки Камчатки, и на Командорских островах в Алеутском округе. С 1 июня также будет разрешен любительский вылов лососей на реках и озерах, за исключением рек Паратунка и Авача.

В этом году прогнозы рыбохозяйственной науки более оптимистичны, чем были годом ранее. В 2024 году Камчатке отводилось около 167 тыс. т лососей. Постепенно объем возможного вылова для региона увеличили, однако рыбаки не вышли и на первоначальный прогноз.

Рекордной за всю историю региона была путина 2018 года, когда камчатские рыбаки выловили 492,5 тыс. т лосося, почти в два раза больше предварительных прогнозов. В 2023 году было добыто 490,5 тыс. т.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский