Шесть аэропортов России ввели ограничения на работу

Московские аэропорты Внуково и Жуковский приостановили работу, сообщили в Росавиации. Ранее ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в аэропорту Домодедово. Ограничения также действуют в аэропорту Калуги.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, число сбитых БПЛА на пути к столице в ночь на 28 мая выросло до 10. Всего в период с 21:00 27 мая по 00:00 28 мая над регионами России было сбито 112 беспилотников.

В 01:45 мск ограничения также ввели в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля, сообщили в Росавиации.