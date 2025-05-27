Аэропорты Домодедово и Калуга приостановили работу

Аэропорт Калуги ввел временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань приостановила работу с 22:55 мск. Это третий раз за последние сутки аэропорт Калуги приостанавливает работу.

Ограничения в аэропортах зачастую связаны с атаками беспилотников на регионы. Международные авиаперевозчики отменяют рейсы, а самолеты совершают посадку на запасных аэродромах. По данным Росавиации, за утро 26 мая 32 судна сели на запасных аэродромах.

О том, как получить компенсацию за отмену рейса,— в материале «Ъ».

С 23:50 мск ограничения ввели в московском аэропорту Домодедово, сообщили в Росавиации.