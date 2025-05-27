Три человека пострадали в ДТП на Выборгской набережной, машины разбиты в фарш

В ночь на 27 мая на перекрестке Выборгской набережной и улицы Александра Матросова 37-летняя водитель Geely выехала на встречную полосу и врезалась в Haval, за рулем которого находился 33-летний гражданин Узбекистана, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Удар был такой силы, что китайские иномарки получили значительные повреждения. Разбитые машины эвакуировали с места аварии только утром. Обоих водителей и 36-летнего пассажира Haval доставили в больницу.

Водитель Haval находится в тяжелом состоянии, все остальные – в состоянии средней степени тяжести. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в деревне Черенковицы водитель Renault Duster врезался в дерево. В результате происшествия скончалась его 66-летняя пассажирка.

Андрей Маркелов