Telegram-каналы стали чаще появляться в поисковой выдаче «Яндекса»

Telegram-каналы активнее индексируются поисковыми системами, особенно «Яндексом» (MOEX: YDEX), где на их долю приходится более 20% трафика. Это позволяет брендам и блогерам привлекать аудиторию без дополнительных рекламных затрат, но эксперты называют такой трафик нестабильным.

По данным Seowork, в 2024 году число показов ссылок на Telegram в «Яндексе» выросло с 1,7 тыс. до 3,7 тыс. в месяц. Сейчас 90% таких показов приходится на «Яндекс», причем каналы часто попадают в топ-10 выдачи. В Google они остаются на низких позициях.

Чаще всего пользователи находят Telegram-каналы по транзакционным запросам (7,6 млн в 2024 году) — когда ищут товары или услуги без привязки к бренду. «Яндекс» сообщает, что ежедневно фиксирует более 3 млн переходов в Telegram из поиска, причем 70% из них — на конкретный контент каналов.

Эксперты отмечают, что органический трафик из поиска получают в основном крупные и новостные каналы. Для остальных этот источник пока нестабилен.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Telegram нашелся в "Яндексе"».