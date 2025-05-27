Неизвестный пытался отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке

В Московском зоопарке неизвестный разбросал смертельные дозы таблеток в вольерах с рысями и леопардом. Об этом сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова. Момент разброса веществ через ограждения зафиксировали камеры видеонаблюдения зоологического парка. Это осознанное покушение на жизнь животных, убеждена госпожа Акулова. Предварительно никто из них не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: @svetlanaakulova1 Фото: @svetlanaakulova1 Следующая фотография 1 / 2 Фото: @svetlanaakulova1 Фото: @svetlanaakulova1

«Сейчас в зоопарке проводится полная проверка всех вольеров, параллельно с этим мы проводим срочную экспертизу обнаруженных веществ, чтобы определить их состав и возможную опасность для животных. Некоторые препараты, даже в малых дозах, смертельно опасны для животных, и если бы сотрудники вовремя не обнаружили угрозу — последствия могли быть необратимыми»,— написала госпожа Акулова в Telegram-канале. Она добавила, что всех животных дополнительно обследуют, а меры безопасности на территории зоопарка будут усилены.

Сотрудники зоопарка начали внутреннее расследование и обратились к полиции для возбуждения уголовного дела. Все видеоматериалы, заверила гендиректор зоопарка, будут переданы следствию. Она пообещала, что преступник будет найден и понесет ответственность. «Московский зоопарк будет добиваться самого строгого применения закона в отношении тех, кто посягает на жизнь и здоровье наших животных»,— заключила Светлана Акулова.

Пресненская межрайонная прокуратура взяла ситуацию под личный контроль и проведет мониторинг хода и результатов процессуальной проверки по факту покушения на животных.