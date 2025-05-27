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Коммерсантъ FM
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Неизвестный пытался отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке

В Московском зоопарке неизвестный разбросал смертельные дозы таблеток в вольерах с рысями и леопардом. Об этом сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова. Момент разброса веществ через ограждения зафиксировали камеры видеонаблюдения зоологического парка. Это осознанное покушение на жизнь животных, убеждена госпожа Акулова. Предварительно никто из них не пострадал.

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Фото: @svetlanaakulova1

Фото: @svetlanaakulova1

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Фото: @svetlanaakulova1

Фото: @svetlanaakulova1

«Сейчас в зоопарке проводится полная проверка всех вольеров, параллельно с этим мы проводим срочную экспертизу обнаруженных веществ, чтобы определить их состав и возможную опасность для животных. Некоторые препараты, даже в малых дозах, смертельно опасны для животных, и если бы сотрудники вовремя не обнаружили угрозу — последствия могли быть необратимыми»,— написала госпожа Акулова в Telegram-канале. Она добавила, что всех животных дополнительно обследуют, а меры безопасности на территории зоопарка будут усилены.

Сотрудники зоопарка начали внутреннее расследование и обратились к полиции для возбуждения уголовного дела. Все видеоматериалы, заверила гендиректор зоопарка, будут переданы следствию. Она пообещала, что преступник будет найден и понесет ответственность. «Московский зоопарк будет добиваться самого строгого применения закона в отношении тех, кто посягает на жизнь и здоровье наших животных»,— заключила Светлана Акулова.

Пресненская межрайонная прокуратура взяла ситуацию под личный контроль и проведет мониторинг хода и результатов процессуальной проверки по факту покушения на животных.

Фотогалерея

Как менялся Московский зоопарк

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На момент открытия в зоосаде содержалось 150 диких зверей и птиц, 134 экземпляра домашних животных и семь видов пресмыкающихся. Почти все обитатели представляли местную фауну, за исключением десятка экзотических. К 1874 году часть питомцев пришлось продать из-за долгов. Впрочем, вскоре ситуация наладилась благодаря пожертвованиям меценатов. Кроме того, благотворители и члены императорской семьи дарили животных, также их привозили российские ученые из экспедиций, которые почти каждый год снаряжал сам зоосад &lt;br>На фото: вход в зоосад в 1886 году

На момент открытия в зоосаде содержалось 150 диких зверей и птиц, 134 экземпляра домашних животных и семь видов пресмыкающихся. Почти все обитатели представляли местную фауну, за исключением десятка экзотических. К 1874 году часть питомцев пришлось продать из-за долгов. Впрочем, вскоре ситуация наладилась благодаря пожертвованиям меценатов. Кроме того, благотворители и члены императорской семьи дарили животных, также их привозили российские ученые из экспедиций, которые почти каждый год снаряжал сам зоосад
На фото: вход в зоосад в 1886 году

Фото: Московский зоопарк

В начале XX века зоосад оказался в центре революционных событий и сильно пострадал, причем сначала в 1905 году, когда во время боев на Пресне были разрушены здания и сгорела библиотека, а затем и в 1917-м, когда погибли многие животные. Кроме того, между революциями он пережил наводнение. С началом гражданской войны учреждение находилось на грани вымирания, животным не хватало корма: хищников приходилось кормить мертвыми лошадьми &lt;br>На фото: начало 1900-х годов

В начале XX века зоосад оказался в центре революционных событий и сильно пострадал, причем сначала в 1905 году, когда во время боев на Пресне были разрушены здания и сгорела библиотека, а затем и в 1917-м, когда погибли многие животные. Кроме того, между революциями он пережил наводнение. С началом гражданской войны учреждение находилось на грани вымирания, животным не хватало корма: хищников приходилось кормить мертвыми лошадьми
На фото: начало 1900-х годов

Фото: Московский зоопарк

После Октябрьской революции общество акклиматизации животных и растений, владевшее зоосадом, прекратило свое существование. Тогда же его национализировали и передали в ведение Наркомпроса, а затем, в 1922 году, отдали столичным властям — Моссовету. В это время учреждение приобрело многие современные черты и структуру, в том числе стало именоваться зоологическим парком. В течение пяти лет на расширенной территории появились «Остров зверей», «Турья горка», обезьянник и павильон «Полярный мир» &lt;br>На фото: 1930 год

После Октябрьской революции общество акклиматизации животных и растений, владевшее зоосадом, прекратило свое существование. Тогда же его национализировали и передали в ведение Наркомпроса, а затем, в 1922 году, отдали столичным властям — Моссовету. В это время учреждение приобрело многие современные черты и структуру, в том числе стало именоваться зоологическим парком. В течение пяти лет на расширенной территории появились «Остров зверей», «Турья горка», обезьянник и павильон «Полярный мир»
На фото: 1930 год

Фото: Московский зоопарк

В октябре 1926 года официально открылась Новая территория, где животные содержались не в клетках, а в больших просторных вольерах, отделенных от зрителей рвом с водой. «Обширное пространство, бывшее никчемным пустырем, превращено теперь в подобие заповедника»,— отмечала в своем очерке в «Огоньке» писательница Вера Инбер. Входная группа зоопарка, которая представляла собой арку из кирпича с двумя башнями, в 1936 году была заменена на легкую конструкцию со множеством кассовых окошек &lt;br>На фото: 1939 год

В октябре 1926 года официально открылась Новая территория, где животные содержались не в клетках, а в больших просторных вольерах, отделенных от зрителей рвом с водой. «Обширное пространство, бывшее никчемным пустырем, превращено теперь в подобие заповедника»,— отмечала в своем очерке в «Огоньке» писательница Вера Инбер. Входная группа зоопарка, которая представляла собой арку из кирпича с двумя башнями, в 1936 году была заменена на легкую конструкцию со множеством кассовых окошек
На фото: 1939 год

Фото: Московский зоопарк

В конце 1930-х годов в зоопарке проживало более 5 тыс. обитателей. Когда началась Великая Отечественная война, было принято решение эвакуировать наиболее ценных животных (амурский тигр, ирбис, павиан гамадрил, рысь, лев, пума) в Свердловск и Сталинград, однако большая часть осталась в Москве. На верхней площадке «Острова зверей» была размещена зенитная батарея, внутренние помещения использовались под склад боеприпасов и хозяйственные нужды

В конце 1930-х годов в зоопарке проживало более 5 тыс. обитателей. Когда началась Великая Отечественная война, было принято решение эвакуировать наиболее ценных животных (амурский тигр, ирбис, павиан гамадрил, рысь, лев, пума) в Свердловск и Сталинград, однако большая часть осталась в Москве. На верхней площадке «Острова зверей» была размещена зенитная батарея, внутренние помещения использовались под склад боеприпасов и хозяйственные нужды

Фото: Московский зоопарк

Из воспоминаний Мирдзы Круминой, работавшей в 1941 году заведующей секцией копытных: «В трудное время обороны Москвы, когда немцы прорвались на 13-й километр от столицы, в зоопарке сильно обострилась обстановка: усилилась бомбежка, не хватало кормов. Мосгорисполком прислал список животных, которые подлежат ликвидации, а мясо их может быть использовано в пищу людей. Приходила милиция, отстреливала козерогов, туров, верблюдов, волков, медведей. Все это я страшно переживала, плакала. Однако скоро отстрел был отменен» &lt;br>На фото: сотрудница зоопарка ухаживает за бегемотом, 1944 год

Из воспоминаний Мирдзы Круминой, работавшей в 1941 году заведующей секцией копытных: «В трудное время обороны Москвы, когда немцы прорвались на 13-й километр от столицы, в зоопарке сильно обострилась обстановка: усилилась бомбежка, не хватало кормов. Мосгорисполком прислал список животных, которые подлежат ликвидации, а мясо их может быть использовано в пищу людей. Приходила милиция, отстреливала козерогов, туров, верблюдов, волков, медведей. Все это я страшно переживала, плакала. Однако скоро отстрел был отменен»
На фото: сотрудница зоопарка ухаживает за бегемотом, 1944 год

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Эпизод войны лег в основу картины советского художника Викентия Трофимова «Воздушная тревога в зоопарке». Во время одного из налетов в вольер попала зажигательная бомба, тогда его обитатель — азиатский слон-великан Шанго (в высоту он достигал около 4,5 м) — принялся топтать и забрасывать песком возникший пожар, после чего облил водой. С 1941 по 1945 год в зоопарке, по разным данным, побывали 4–6 млн человек, в том числе почти миллион красноармейцев. Для посетителей он не закрывался ни на день &lt;br>На фото: Шанго (справа) со своей семьей, 1950-е годы

Эпизод войны лег в основу картины советского художника Викентия Трофимова «Воздушная тревога в зоопарке». Во время одного из налетов в вольер попала зажигательная бомба, тогда его обитатель — азиатский слон-великан Шанго (в высоту он достигал около 4,5 м) — принялся топтать и забрасывать песком возникший пожар, после чего облил водой. С 1941 по 1945 год в зоопарке, по разным данным, побывали 4–6 млн человек, в том числе почти миллион красноармейцев. Для посетителей он не закрывался ни на день
На фото: Шанго (справа) со своей семьей, 1950-е годы

Фото: Московский зоопарк

После окончания Великой Отечественной войны в Московский зоопарк из Берлина перебрался миссисипский аллигатор Сатурн, который в 1943 году пережил попадание авиабомбы в аквариум. Рептилию обнаружили бродящей по улицам в американской зоне оккупации, но доставили в Лейпциг — советскую зону, поскольку зоопарк там сохранился лучше Берлинского. Оттуда в 1946 году Сатурн отправился в столицу СССР в качестве трофея. Аллигатор прожил нетипично долгую жизнь — более 80 лет, и скончался только в 2020-м. Несколько раз Сатурн получал серьезные травмы из-за посетителей, кидавших в него тяжелые предметы

После окончания Великой Отечественной войны в Московский зоопарк из Берлина перебрался миссисипский аллигатор Сатурн, который в 1943 году пережил попадание авиабомбы в аквариум. Рептилию обнаружили бродящей по улицам в американской зоне оккупации, но доставили в Лейпциг — советскую зону, поскольку зоопарк там сохранился лучше Берлинского. Оттуда в 1946 году Сатурн отправился в столицу СССР в качестве трофея. Аллигатор прожил нетипично долгую жизнь — более 80 лет, и скончался только в 2020-м. Несколько раз Сатурн получал серьезные травмы из-за посетителей, кидавших в него тяжелые предметы

Фото: Яков Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Известен случай, когда в 1960-е из плохо оборудованного временного вольера сбежала целая группа пингвинов, подаренная китобоями. Как уверяют в Московском зоопарке, птицы были задержаны на ступенях Краснопресненского универмага, почти в 2 км от места побега &lt;br>На фото: сотрудник отдела орнитологии взвешивает пингвина, 1952 год

Известен случай, когда в 1960-е из плохо оборудованного временного вольера сбежала целая группа пингвинов, подаренная китобоями. Как уверяют в Московском зоопарке, птицы были задержаны на ступенях Краснопресненского универмага, почти в 2 км от места побега
На фото: сотрудник отдела орнитологии взвешивает пингвина, 1952 год

Фото: Московский зоопарк

С началом космической эры многие первые животные-космонавты СССР, например, летавшие на орбиту собаки Звездочка, Чернушка, Малышка и Жулька, становились «почетными» обитателями зоопарка. Там же содержались щенки легендарной Стрелки. Сама же она вместе с Белкой после полета жила в Институте авиационной и космической медицины &lt;br>На фото: Белка и Стрелка во время представления в Московском зоопарке, 1962 год

С началом космической эры многие первые животные-космонавты СССР, например, летавшие на орбиту собаки Звездочка, Чернушка, Малышка и Жулька, становились «почетными» обитателями зоопарка. Там же содержались щенки легендарной Стрелки. Сама же она вместе с Белкой после полета жила в Институте авиационной и космической медицины
На фото: Белка и Стрелка во время представления в Московском зоопарке, 1962 год

Фото: Московский зоопарк

В 1968 году Московский зоопарк официально стал головным зоопарком СССР. Благодаря усилиям его руководителя Игоря Сосновского, установившего дружественные связи со многими зоопарками мира, коллекцию животных удалось не просто вернуть на довоенный уровень, но и существенно увеличить. В учреждении накопился огромный опыт по содержанию животных, проектированию пространства и просветительской работе &lt;br>На фото: сотрудники московского зоопарка лечат зубы малайскому медведю, начало 1980-х

В 1968 году Московский зоопарк официально стал головным зоопарком СССР. Благодаря усилиям его руководителя Игоря Сосновского, установившего дружественные связи со многими зоопарками мира, коллекцию животных удалось не просто вернуть на довоенный уровень, но и существенно увеличить. В учреждении накопился огромный опыт по содержанию животных, проектированию пространства и просветительской работе
На фото: сотрудники московского зоопарка лечат зубы малайскому медведю, начало 1980-х

Фото: Московский зоопарк

В 1970-1980-х учреждение столкнулось с материальными проблемами: к этому времени территория зоопарка сильно обветшала, павильоны, вольеры и коммуникации постепенно пришли в негодность, средств на содержание и кормление обитателей едва хватало &lt;br>На фото: 1977 год

В 1970-1980-х учреждение столкнулось с материальными проблемами: к этому времени территория зоопарка сильно обветшала, павильоны, вольеры и коммуникации постепенно пришли в негодность, средств на содержание и кормление обитателей едва хватало
На фото: 1977 год

Фото: Московский зоопарк

В 1991 году правительство Москвы признало, что зоопарку необходим капитальный ремонт. В ходе генеральной реконструкции было построено более 50 новых объектов и обновлены практически все инженерные коммуникации. Тогда же архитекторы вернулись к монументальному варианту главного входа с крепостными башнями

В 1991 году правительство Москвы признало, что зоопарку необходим капитальный ремонт. В ходе генеральной реконструкции было построено более 50 новых объектов и обновлены практически все инженерные коммуникации. Тогда же архитекторы вернулись к монументальному варианту главного входа с крепостными башнями

Фото: Александр Джус / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Завершение работ было приурочено к празднованию в 1997 году 850-летия столицы. Среди новых крупных сооружений появились «Дом птиц», «Кошки тропиков», бассейны для ластоногих на Старой территории, «Дом обезьян», «Копытные тропиков» и павильон для водоплавающих на Новой территории. Во время строительства некоторых животных пришлось отселять во временные помещения и даже другие зоопарки, например, часть обезьян была отправлена в Киев. В 2004 году Московский зоопарк стал членом Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов

Завершение работ было приурочено к празднованию в 1997 году 850-летия столицы. Среди новых крупных сооружений появились «Дом птиц», «Кошки тропиков», бассейны для ластоногих на Старой территории, «Дом обезьян», «Копытные тропиков» и павильон для водоплавающих на Новой территории. Во время строительства некоторых животных пришлось отселять во временные помещения и даже другие зоопарки, например, часть обезьян была отправлена в Киев. В 2004 году Московский зоопарк стал членом Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов

Фото: Коммерсантъ / Хуберт Голстейн  /  купить фото

Очередная масштабная реконструкция зоопарка состоялась в 2014-м и была приурочена к его 150-летию. Были отремонтированы 19 вольеров, пруды на старой территории, установлены 182 домика для птиц и расширена рекреационная зона около воды. Открылись три новые экспозиции: выставки амфибий и рептилий, а также оранжерея. Сейчас площадь парка достигает 22 га, на которой обитают свыше десяти тысяч животных, относящихся к более чем тысяче видов (некоторые разведены впервые в мире). Только в 2023 году в зоопарке на свет появились более 1,5 тыс. животных. Ежегодно его посещают 3–4 млн человек

Очередная масштабная реконструкция зоопарка состоялась в 2014-м и была приурочена к его 150-летию. Были отремонтированы 19 вольеров, пруды на старой территории, установлены 182 домика для птиц и расширена рекреационная зона около воды. Открылись три новые экспозиции: выставки амфибий и рептилий, а также оранжерея. Сейчас площадь парка достигает 22 га, на которой обитают свыше десяти тысяч животных, относящихся к более чем тысяче видов (некоторые разведены впервые в мире). Только в 2023 году в зоопарке на свет появились более 1,5 тыс. животных. Ежегодно его посещают 3–4 млн человек

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

В 1987 году символом зоопарка был выбран манул: московские специалисты одними из первых начали содержать и разводить этот вид хищников. Барельеф с изображением дикого кота украшал арку главного входа на протяжении 16 лет, пока в 2013-м его не демонтировали для проведения восстановительных работ. В 2019 году золотая фигурка манула вернулась на прежнее место

В 1987 году символом зоопарка был выбран манул: московские специалисты одними из первых начали содержать и разводить этот вид хищников. Барельеф с изображением дикого кота украшал арку главного входа на протяжении 16 лет, пока в 2013-м его не демонтировали для проведения восстановительных работ. В 2019 году золотая фигурка манула вернулась на прежнее место

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В 2019 году Китай в честь 70-летия дипломатических отношений между РФ и КНР передал на 15 лет Московскому зоопарку больших панд Жуи и Диндин (на фото). Их познакомили друг с другом весной 2023-го, а уже в конце августа впервые в истории России у бамбуковых медведей появилось потомство. Детеныш, которого назвали Катюшей, будет находиться в России до трехлетнего возраста, затем панду передадут в китайский питомник

В 2019 году Китай в честь 70-летия дипломатических отношений между РФ и КНР передал на 15 лет Московскому зоопарку больших панд Жуи и Диндин (на фото). Их познакомили друг с другом весной 2023-го, а уже в конце августа впервые в истории России у бамбуковых медведей появилось потомство. Детеныш, которого назвали Катюшей, будет находиться в России до трехлетнего возраста, затем панду передадут в китайский питомник

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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На момент открытия в зоосаде содержалось 150 диких зверей и птиц, 134 экземпляра домашних животных и семь видов пресмыкающихся. Почти все обитатели представляли местную фауну, за исключением десятка экзотических. К 1874 году часть питомцев пришлось продать из-за долгов. Впрочем, вскоре ситуация наладилась благодаря пожертвованиям меценатов. Кроме того, благотворители и члены императорской семьи дарили животных, также их привозили российские ученые из экспедиций, которые почти каждый год снаряжал сам зоосад
На фото: вход в зоосад в 1886 году

Фото: Московский зоопарк

В начале XX века зоосад оказался в центре революционных событий и сильно пострадал, причем сначала в 1905 году, когда во время боев на Пресне были разрушены здания и сгорела библиотека, а затем и в 1917-м, когда погибли многие животные. Кроме того, между революциями он пережил наводнение. С началом гражданской войны учреждение находилось на грани вымирания, животным не хватало корма: хищников приходилось кормить мертвыми лошадьми
На фото: начало 1900-х годов

Фото: Московский зоопарк

После Октябрьской революции общество акклиматизации животных и растений, владевшее зоосадом, прекратило свое существование. Тогда же его национализировали и передали в ведение Наркомпроса, а затем, в 1922 году, отдали столичным властям — Моссовету. В это время учреждение приобрело многие современные черты и структуру, в том числе стало именоваться зоологическим парком. В течение пяти лет на расширенной территории появились «Остров зверей», «Турья горка», обезьянник и павильон «Полярный мир»
На фото: 1930 год

Фото: Московский зоопарк

В октябре 1926 года официально открылась Новая территория, где животные содержались не в клетках, а в больших просторных вольерах, отделенных от зрителей рвом с водой. «Обширное пространство, бывшее никчемным пустырем, превращено теперь в подобие заповедника»,— отмечала в своем очерке в «Огоньке» писательница Вера Инбер. Входная группа зоопарка, которая представляла собой арку из кирпича с двумя башнями, в 1936 году была заменена на легкую конструкцию со множеством кассовых окошек
На фото: 1939 год

Фото: Московский зоопарк

В конце 1930-х годов в зоопарке проживало более 5 тыс. обитателей. Когда началась Великая Отечественная война, было принято решение эвакуировать наиболее ценных животных (амурский тигр, ирбис, павиан гамадрил, рысь, лев, пума) в Свердловск и Сталинград, однако большая часть осталась в Москве. На верхней площадке «Острова зверей» была размещена зенитная батарея, внутренние помещения использовались под склад боеприпасов и хозяйственные нужды

Фото: Московский зоопарк

Из воспоминаний Мирдзы Круминой, работавшей в 1941 году заведующей секцией копытных: «В трудное время обороны Москвы, когда немцы прорвались на 13-й километр от столицы, в зоопарке сильно обострилась обстановка: усилилась бомбежка, не хватало кормов. Мосгорисполком прислал список животных, которые подлежат ликвидации, а мясо их может быть использовано в пищу людей. Приходила милиция, отстреливала козерогов, туров, верблюдов, волков, медведей. Все это я страшно переживала, плакала. Однако скоро отстрел был отменен»
На фото: сотрудница зоопарка ухаживает за бегемотом, 1944 год

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Эпизод войны лег в основу картины советского художника Викентия Трофимова «Воздушная тревога в зоопарке». Во время одного из налетов в вольер попала зажигательная бомба, тогда его обитатель — азиатский слон-великан Шанго (в высоту он достигал около 4,5 м) — принялся топтать и забрасывать песком возникший пожар, после чего облил водой. С 1941 по 1945 год в зоопарке, по разным данным, побывали 4–6 млн человек, в том числе почти миллион красноармейцев. Для посетителей он не закрывался ни на день
На фото: Шанго (справа) со своей семьей, 1950-е годы

Фото: Московский зоопарк

После окончания Великой Отечественной войны в Московский зоопарк из Берлина перебрался миссисипский аллигатор Сатурн, который в 1943 году пережил попадание авиабомбы в аквариум. Рептилию обнаружили бродящей по улицам в американской зоне оккупации, но доставили в Лейпциг — советскую зону, поскольку зоопарк там сохранился лучше Берлинского. Оттуда в 1946 году Сатурн отправился в столицу СССР в качестве трофея. Аллигатор прожил нетипично долгую жизнь — более 80 лет, и скончался только в 2020-м. Несколько раз Сатурн получал серьезные травмы из-за посетителей, кидавших в него тяжелые предметы

Фото: Яков Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Известен случай, когда в 1960-е из плохо оборудованного временного вольера сбежала целая группа пингвинов, подаренная китобоями. Как уверяют в Московском зоопарке, птицы были задержаны на ступенях Краснопресненского универмага, почти в 2 км от места побега
На фото: сотрудник отдела орнитологии взвешивает пингвина, 1952 год

Фото: Московский зоопарк

С началом космической эры многие первые животные-космонавты СССР, например, летавшие на орбиту собаки Звездочка, Чернушка, Малышка и Жулька, становились «почетными» обитателями зоопарка. Там же содержались щенки легендарной Стрелки. Сама же она вместе с Белкой после полета жила в Институте авиационной и космической медицины
На фото: Белка и Стрелка во время представления в Московском зоопарке, 1962 год

Фото: Московский зоопарк

В 1968 году Московский зоопарк официально стал головным зоопарком СССР. Благодаря усилиям его руководителя Игоря Сосновского, установившего дружественные связи со многими зоопарками мира, коллекцию животных удалось не просто вернуть на довоенный уровень, но и существенно увеличить. В учреждении накопился огромный опыт по содержанию животных, проектированию пространства и просветительской работе
На фото: сотрудники московского зоопарка лечат зубы малайскому медведю, начало 1980-х

Фото: Московский зоопарк

В 1970-1980-х учреждение столкнулось с материальными проблемами: к этому времени территория зоопарка сильно обветшала, павильоны, вольеры и коммуникации постепенно пришли в негодность, средств на содержание и кормление обитателей едва хватало
На фото: 1977 год

Фото: Московский зоопарк

В 1991 году правительство Москвы признало, что зоопарку необходим капитальный ремонт. В ходе генеральной реконструкции было построено более 50 новых объектов и обновлены практически все инженерные коммуникации. Тогда же архитекторы вернулись к монументальному варианту главного входа с крепостными башнями

Фото: Александр Джус / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Завершение работ было приурочено к празднованию в 1997 году 850-летия столицы. Среди новых крупных сооружений появились «Дом птиц», «Кошки тропиков», бассейны для ластоногих на Старой территории, «Дом обезьян», «Копытные тропиков» и павильон для водоплавающих на Новой территории. Во время строительства некоторых животных пришлось отселять во временные помещения и даже другие зоопарки, например, часть обезьян была отправлена в Киев. В 2004 году Московский зоопарк стал членом Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов

Фото: Коммерсантъ / Хуберт Голстейн  /  купить фото

Очередная масштабная реконструкция зоопарка состоялась в 2014-м и была приурочена к его 150-летию. Были отремонтированы 19 вольеров, пруды на старой территории, установлены 182 домика для птиц и расширена рекреационная зона около воды. Открылись три новые экспозиции: выставки амфибий и рептилий, а также оранжерея. Сейчас площадь парка достигает 22 га, на которой обитают свыше десяти тысяч животных, относящихся к более чем тысяче видов (некоторые разведены впервые в мире). Только в 2023 году в зоопарке на свет появились более 1,5 тыс. животных. Ежегодно его посещают 3–4 млн человек

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

В 1987 году символом зоопарка был выбран манул: московские специалисты одними из первых начали содержать и разводить этот вид хищников. Барельеф с изображением дикого кота украшал арку главного входа на протяжении 16 лет, пока в 2013-м его не демонтировали для проведения восстановительных работ. В 2019 году золотая фигурка манула вернулась на прежнее место

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В 2019 году Китай в честь 70-летия дипломатических отношений между РФ и КНР передал на 15 лет Московскому зоопарку больших панд Жуи и Диндин (на фото). Их познакомили друг с другом весной 2023-го, а уже в конце августа впервые в истории России у бамбуковых медведей появилось потомство. Детеныш, которого назвали Катюшей, будет находиться в России до трехлетнего возраста, затем панду передадут в китайский питомник

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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