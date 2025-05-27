Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года

17-летний испанский футболист Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной», сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до 2031 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Ламин Ямаль представляет «Барселону» с 2023 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В этом сезоне Ямаль забил 18 голов за «Барселону» в 55 матчах различных турниров.

В составе сборной Испании Ямаль выиграл чемпионат Европы 2024 года и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона Ламин Ямаль будет играть под десятым номером. Сейчас он выступает под 19-м. В разные годы под десятым номером в «Барселоне» играли Лионель Месси, Диего Марадона, Роналдинью, Ривалдо, Ромарио.

Таисия Орлова