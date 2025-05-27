Ежегодный Фестиваль цветов пройдет в Петропавловской крепости с 12 по 15 июня

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала ордера для обеспечения проведения культурно-общественных мероприятий на территории Петропавловской крепости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Как уточнили в ГАТИ, с 12 по 15 июня в Петропавловской крепости пройдет ежегодный Фестиваль цветов. Он откроется Парадом цветов и духовых оркестров, который прошествует по Кронверкской набережной.

Планируется, что на цветочных платформах флористы отобразят главные события этого года: 80 лет Великой Победы, 100 лет футбольному клубу «Зенит», 125 лет со дня спуска на воду крейсера «Аврора», 145 лет со дня испытания первого электрического трамвая, 160-летие со дня основания Ленинградского зоопарка и 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского.

В 17:00 на главной сцене Соборной площади Петропавловской крепости начнется Бал цветов. В гала-концерте выступят симфонический оркестр и солисты Мариинского, Большого и Михайловского театров. Выставка продолжит свою работу до 15 июня.

О том, какие культурные мероприятия будут проходить в Петербурге в период с 23 мая по 1 июня, — в еженедельной афише «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик