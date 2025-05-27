Суд приговорил к четырем годам колонии пособницу телефонных мошенников в Петербурге

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении уроженки Краснодарского края Александры Белобородовой по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере). Подсудимой, выполнявшей роль курьера в мошеннической схеме, назначено наказание в виде четырех лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Следствием было установлено, что Белобородова вместе с подельниками обманом получила от 87-летнего петербуржца 400 тыс. рублей. Мошенники звонили пенсионеру и убеждали его, что кто-то собирается взять на его имя кредит в размере 7 млн рублей, а также продать его квартиру. Чтобы «обезопасить» счет, мужчина должен был передать им наличные средства. 4 февраля 2025 года потерпевший отдал Белобородовой свои сбережения.

В надзорном ведомстве уточнили, что мошенница ранее уже была судима. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Московского района о компенсации потерпевшему ущерба, причиненного преступлением.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мошенники выманили у пожилой петербурженки более 32 млн рублей.

Андрей Кащавцев