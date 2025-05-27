Первый круг Roland Garros
Мужчины. Алекс де Минаур (Австралия, 9)—Ласло Джере (Сербия) 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). Этан Куинн (США)—Григор Димитров (Болгария, 16) 2:6, 3:6, 6:2, отказ. Александр Зверев (Германия, 3)—Лёрнер Тьен (США) 6:3, 6:3, 6:4. Кэмерон Норри (Великобритания)—Даниил Медведев (Россия, 11) 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5. Новак Джокович (Сербия, 6)—Маккензи Макдональд (США) 6:3, 6:3, 6:3. Андрей Рублев (Россия, 17)—Ллойд Харрис (ЮАР) 6:4, 4:6, 6:3, 6:1. Джек Дрейпер (Великобритания, 5)—Маттиа Беллуччи (Италия) 3:6, 6:1, 6:4, 6:2. Якуб Меншик (Чехия, 19)—Александр Мюллер (Франция) 7:5, 6:7 (5:7), 7:5, 6:3.
Женщины. Виктория Азаренко (Белоруссия)—Янина Викмайер (Бельгия) 6:0, 6:0. Мирра Андреева (Россия, 6)—Кристина Букша (Испания) 6:4, 6:3. Маркета Вондроушова (Чехия)—Оксана Селехметьева (Россия) 6:4, 6:4. Коко Гауфф (США, 2)—Оливия Гадецки (Австралия) 6:2, 6:2. Джессика Пегула (США, 3)—Анка Алексия Тодони (Румыния) 6:2, 6:4. Сонай Карталь (Великобритания)—Эрика Андреева (Россия) 6:0, 6:2.