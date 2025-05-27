ЦБ сообщил об ослаблении кредитного импульса ниже пандемийного уровня

Кредитный импульс России в апреле 2025 года продолжил снижение и опустился ниже пандемийного уровня, говорится в отчете ЦБ «О чем говорят тренды». В нем также сказано, что кредитование вносит все больший вклад в переход к более сдержанным темпам роста совокупного спроса.

«Сдержанные темпы роста потребительского кредитования в марте-апреле способствовали охлаждению потребительского спроса. Это особенно заметно в сегменте непродовольственных товаров»,— указал Банк России.

Рост корпоративного кредитования стабилизировался вблизи уровня, который соответствует прогнозам на 2025 год. Регулятор добавил, что этот уровень также сопоставим с ростом денежной массы, который выводит инфляцию на 4%.

Как указано в отчете, основной вклад в охлаждение кредитования вносит снижение спроса на кредиты в связи с высокими ставками. Прирост денежной массы с начала 2025 года держится ниже среднего уровня двух предыдущих лет, что, как считает ЦБ, способствует постепенному снижению инфляционного давления.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заводы теряют интерес к кредитам».

Петр Бузлаев