Бастрыкин затребовал доклад по делу о поджоге волонтерского центра в Подпорожье

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после поджога волонтерского центра в городе Подпорожье, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 27 мая. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент случился 24 мая 2025 года, по подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего местного жителя. В результате происшествия была уничтожена гуманитарная помощь для бойцов СВО, медикаменты, оборудование для связи, одежда для детей из Курской области, а также помещения организации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что задержанному, который занимался ремонтом компьютеров, предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего значительный имущественный ущерб (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Подробнее читайте в материале «Ъ-СПб» «Аполитичность не смягчает состав».

Андрей Маркелов