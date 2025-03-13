На стройке в Краснодаре полиция задержала 41 приезжего

Полиция Краснодара провела рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Сотрудники задержали 41 иностранца на одной из строек в краевой столице, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

К административной ответственности привлекли 17 человек, в отношении которых составили 21 протокол. Иностранцы прибыли из Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана.

За незаконную трудовую деятельность и пребывание на территории России приезжие будут вынуждены заплатить штраф в размере от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. за каждое нарушение. Кроме этого, иностранцев планируют выдворить за пределы страны.

Алина Зорина