Темпы роста продаж продуктов питания в России сократились более чем в три раза

Темпы роста продаж продуктов питания в России в первом квартале 2024 года значительно снизились. По данным Ntech, с января по март продажи увеличились лишь на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в первом квартале 2023 года рост составлял 6,8%, во втором — 6%, в третьем — 7,8%, а в четвертом — 5,2%.

Аналитики Ntech отмечают, что замедление роста связано с увеличением инфляции. По данным Росстата, в марте 2025 года цены на продовольственные товары выросли на 12,4% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель на 50% выше, чем в марте 2024 года, когда инфляция составляла 8,1%. Это привело к стагнации спроса на продукты, которые ранее пользовались стабильным спросом.

Станислав Богданов, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли, отметил, что в торговых сетях также наблюдается замедление роста потребления. По его словам, это связано с тем, что потребители стали больше сберегать и меньше тратить.

Подробнее про падение спроса — в материале «Ъ» «Потребитель не поспевает за продуктами».