Экспорт айфонов в США из Индии вырос на 76%, из Китая — рухнул на 76%

Объем поставок iPhone из Индии в США по итогам апреля достиг почти 3 млн штук, пишет CNBC со ссылкой на данные аналитической компании Canalys. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 76%. При этом ровно на столько же рухнули поставки в США из Китая — всего до 900 тыс. смартфонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам Лэ Сюань Чиу, менеджера по исследованиям в Canalys, апрельские показатели отражают решительные меры Apple по адаптации к тарифам Вашингтона в отношении Китая, где американская компания до сих пор производит большую часть своих iPhone.

В прошлом месяце Financial Times писала о планах Apple полностью перенести сборку iPhone, предназначенных для США, из Китая в Индию уже в следующем году. Это позволит компании избежать высоких импортных пошлин на поставки из КНР.

При этом 23 мая Дональд Трамп призвал Apple перенести производство в США, «а не в Индию или куда-либо еще». Президент пригрозил компании пошлинами в 25%.

Кирилл Сарханянц