Трамп потребовал перенести производство iPhone в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25%, если корпорация не перенесет производство iPhone в Штаты. Об этом господин Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я уже давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone будут производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо еще»,— отметил американский президент.

В конце апреля Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что Apple уже предпринимает попытки переноса мест сборки iPhone. Тогда планы компании касались ухода из Китая и наращивания производства в Индии. Решение Apple, по данным FT, было связано с политикой Дональда Трампа в отношении КНР.

По подсчетам корпорации IDC, в США ежегодно продается около 60 млн iPhone — это 28% от мировых продаж. Пока большую часть iPhone для американского рынка собирают именно в Китае, но к концу 2026 года Apple намерена свыше 60 млн смартфонов закупать на индийской территории.