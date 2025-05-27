При пробной откачке мазута из носа «Волгонефть-239» удалось избежать утечек

Пробная откачка мазута из носовой части «Волгонефть-239» подтвердила безопасность работ, специалистам удалось избежать утечки нефтепродуктов в морскую среду. Об этом ТАСС сообщили в компании «Волгатранснефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

Пробную откачку части мазута из поврежденных танков выполнила подрядная организация, заключившая договор с судовладельцем. Результаты работы подтвердили возможность откачки мазута с танкера, находящегося на глубине.

«При водолазном обследовании в балластном отсеке носовой части был обнаружен мазут, который мог с высокой вероятностью выйти на поверхность через новые трещины в корпусе, появление которых, могло быть вызвано вибрацией от забивания свай в непосредственной близости от корпуса носовой части судна. В целях предотвращения угрозы разлива и нанесения ущербы окружающей среде были проведены аварийные работы по экстренной откачке мазута из балластного отсека затонувшей носовой части судна»,— сообщили в компании.

Носовая часть судна затонула в Керченском проливе на глубине 22 м. При пробной откачке использовали технологическое решение, разработанное подрядчиком «Альтернативные решения». Мазут разогревали в течение 1,5 часа, после чего закачали в емкости на борт вспомогательного судна, всего извлекли более 1 т мазута.

Кроме того, было завершено комплексное водолазное обследование затонувшего объекта, документация по удалению затонувшего имущества находится на стадии согласования. Предполагаемый срок выполнения работ по подъему и утилизации носовой части танкера — сентябрь 2025 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что правительство РФ направило еще 7,5 млрд руб. на ликвидацию ЧС с мазутом. Средства направят Росморречфлоту для изготовления и монтажа трех коффердамов.