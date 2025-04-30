Спрос на недвижимость в Новороссийске находится в стазисе

Рынок недвижимости в Новороссийске сохраняет стабильность на фоне ожиданий участников по поводу возможного снижения ключевой ставки. Как сообщил «Ъ-Новороссийск» владелец агентства «Лайтхаус» Иван Маяк, интерес покупателей поддерживается, несмотря на сдержанный темп сделок. По его словам, в 2025 году динамику цен и спроса определили сразу несколько факторов: сокращение объемов на первичном рынке, активное пополнение вторичного фонда, нестабильный курс рубля и обсуждение нового генерального плана развития города. Дополнительное влияние, отметил эксперт, оказала экологическая обстановка в Анапе, частично переориентировавшая спрос в сторону Новороссийска.

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На рынке индивидуального жилищного строительства отмечены структурные сдвиги. Иван Маяк обращает внимание на рост себестоимости новых домов, обусловленный изменениями в регулировании. В частности, вступивший в силу региональный запрет на труд иностранных граждан по патентам и внедрение эскроу-счетов в сегменте частного домостроения, по его мнению, стимулировали рост цен и перераспределение спроса в сторону готовых объектов, находящихся на завершающем этапе строительства.

За последний год средняя стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 26%, достигнув 200,5 тыс. руб. Основными покупателями жилья остаются местные жители, на которых приходится около 70% сделок. Наиболее востребованным типом жилья остаются однокомнатные квартиры (60% сделок), за ними следуют двухкомнатные (25%), трехкомнатные (9%) и студии (6%).

Вячеслав Рыжков