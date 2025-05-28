В Татарстане предложили создавать технопарки в форме закрытых паевых фондов

Татарстанский индустриальный парк «Химград» предложил Минпромторгу РФ структурировать технопарки в формате закрытых паевых инвестиционных фондов. Об этом рассказал генеральный директор технопарка, президент «Российской гильдии управляющих и девелоперов» (РГУД) Айрат Гиззатуллин в ходе пресс-конференции РГУД «Обзор рынка недвижимости Республики Татарстан по итогам первого квартала 2025 года».

«Химград» планирует разработать предложения по своей инициативе и согласовать изменения с Центробанком и Минфином РФ.

Айрат Гиззатуллин в разговоре с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что проекты индустриальных парков выгодны для инвесторов, но ограничены в доступном финансировании. Предполагается, что в формате закрытых паевых инвестиционных фондов технопарки получат стабильный источник финансирования.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отметила, что инициатива изменит схему управления индустриальными парками, а инвесторы, не являющиеся резидентами, будут нести повышенные риски потери инвестиций.

Подробнее — в материале «Технопарки хотят порезать на паи».

Диана Соловьёва