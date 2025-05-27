С 1 июня можно уехать поздно вечером из Самары в Новокуйбышевск на «Ласточке»

Скорый пригородный поезд «Ласточка» Тольятти — Самара, отправляющийся в 20:56 (MSK+1), с 1 июня продлен до станции Новокуйбышевская. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Таким образом, теперь можно уехать из Самары в Новокуйбышевск поздно вечером. От станции Пятилетка «Ласточка» отправляется в 22:39 (MSK+1), от Стахановской — в 22:43 (MSK+1), от железнодорожного вокзала Самара — в 22:53 (MSK+1). На остановку Парк дружбы народов электропоезд прибудет в 22:59 (MSK+1), в Соцгород — в 23:03 (MSK+1), на станцию Липяги — в 23:10 (MSK+1).

С 13 января текущего года Куйбышевская железная дорога запустила первый Самарский диаметр в регионе по аналогии с московскими. Скорые пригородные поезда «Ласточка» Тольятти — Самара продлены до станции Новокуйбышевская.

Андрей Сазонов