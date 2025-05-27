Падение среднего размера автокредита в Удмуртии составило всего 1,7% за год

Средний размер автокредита в Удмуртии составил 1,13 млн руб. в апреле 2025 года, что на 1,7% ниже показателя за аналогичный период 2024 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По динамике среднего размера республика заняла 25-е место по стране. Общероссийский показатель оказался выше регионального на 7.5 п.п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Средний размер выданных автокредитов начал сокращаться в середине 2024 года после введения макропруденциальных ограничений в автокредитовании. Кроме того, низкие значения данного показателя обусловлены некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Представитель бюро отметил, что банки продолжают предоставлять кредиты заемщикам «хорошего кредитного качества».

Напомним, объем выданных жителям Удмуртии автокредитов за год сократился на 29,7% и составил в апреле 1,73 млрд руб. По общей сумме республика заняла 16-е место в рейтинге регионов России.