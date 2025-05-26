Объем автокредитов в Удмуртии сократился в апреле на треть — до 1,7 млрд рублей

Объем выданных жителям Удмуртии автокредитов за год сократился на 29,7% и составил в апреле 1,73 млрд руб. По общей сумме республика заняла 16-е место в рейтинге регионов России, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В целом по стране объем за указанный период снизился почти вдвое — со 197,4 до 100,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минздрава республики Фото: пресс-служба минздрава республики

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает падение выдачи автокредитов, начавшегося во второй половине прошлого года, с ростом рыночных ставок и утильсбора. Также эксперт отмечает ограничения выдачи таких займов гражданам, чей показатель долговой нагрузки превышает 50%.

При этом представитель бюро добавляет, что в этом году ситуация с выдачей кредитов на покупку автомобилей несколько стабилизировалась, а последние два месяца даже немного выросла: относительно февраля объем автокредитов к апрелю вырос примерно на четверть — до 100,6 млрд руб.

«Это обусловлено, прежде всего, некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей»,— сказал господин Волков.