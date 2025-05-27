В Екатеринбурге увеличат площадь парка Павлика Морозова на 6 тыс. кв. метров

Депутаты Екатеринбургской городской думы поддержали проект решения об установке новых границ парка Павлика Морозова на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк имени Павлика Морозова

Фото: Администрация Екатеринбурга Парк имени Павлика Морозова

Фото: Администрация Екатеринбурга

Площадь парка увеличится на более 6,3 тыс. кв. м и составит 56 тыс. кв. м. Общественное пространство расположено в центре города в границах улиц Белинского — Луначарского. На его территории растут 14 видов кустарников и более 1 тыс. деревьев 15 видов. В парке расположены спортивные, детские площадки и площадка для выгула собак.

Ранее депутаты поддержали инициативу главы Екатеринбурга Алексея Орлова о присвоении парку статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). «Основной вид разрешенного использования ООПТ — благоустройство территории»,— отметили в администрации города.

В границах ООПТ запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на экологическое и санитарное состояние парка. В том числе возведение объектов капитального строительства, не предназначенных для функционирования ООПТ, проезд и стоянка автомобилей, сжигание листьев и травы, повреждение деревьев и кустарников, засорение территории и другие действия.

Полина Щуцкая